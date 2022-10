Mazzu dépité : " On a une manière de placer un mur… ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver"

Douche froide pour Anderlecht. Quelques jours à peine après avoir retrouvé un tantinet le sourire contre Malines, les Mauves sont retombés dans leurs travers face à West Ham (2-1). Un match raté, dans le fond comme dans la forme, qui risque de laisser un arrière-goût amer dans la bouche des Bruxellois.

Interrogé par Vincent Langendries après la rencontre, Felice Mazzu tentait de positiver mais on sentait bien qu’il regrettait certains choix opérés par les joueurs eux-mêmes sur le terrain : "Quel est mon degré d’insatisfaction ? Je ne sais pas comment le mesurer quand on tient compte de la qualité de l’adversaire" a-t-il d’abord tenté de botter en touche, avant de davantage s’épancher sur la prestation du soir. "Je pense qu’on aurait pu faire mieux, même si on a été courageux dans cette deuxième mi-temps. On a dû finalement revenir à notre dispositif. Je pense que ça nous a fait du bien dans l’organisation parce qu’on avait laissé pas mal d’espace à quatre en début de match même si on a très bien commencé le match. Donc je suis satisfait de l’envie des joueurs, insatisfait pour pas mal de déchets techniques en possession de balles où finalement on perdait le ballon assez vite. On va travailler sur tout ça."

Phase clé de ce match, le but encaissé sur coup-franc alors que les Bruxellois n’étaient pas si mal entrés dans leur partie. Une erreur de débutant, avec plusieurs joueurs mal positionnés dans le mur, qui coûte cher au final : "C’est un manque de focus, de concentration. Un oubli de leur positionnement, on a une manière de placer un mur. Tout est noté dans le vestiaire. Voilà. Après on est là pour corriger, pour grandir, et ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver à ce niveau-ci. Parce que ce but qu’on prend sur ce coup-franc nous sort un peu du match, alors qu’on avait très bien commencé."

Anderlecht n’ayant pas montré suffisamment de choses positives ce soir, ce match va-t-il conditionner ce qui se passera dans le Topper ? "Il va conditionner… je ne sais pas. Tout le monde s’accorde sur le fait qu’on joue notre chance à fond et j’avais dit aussi que tous les matches étaient importants. Mais s’il y a bien un match qui est important maintenant c’est celui de dimanche. Et les joueurs en sont conscients donc on va les préparer au mieux."

Reste désormais à voir comment les Bruxellois réagiront après ce non-match…