Mazzu après le succès d’Anderlecht face à Courtrai : "Mes joueurs ont montré qu’ils en avaient encore dans les chaussures"

Felice Mazzu était serein après la belle victoire de ses couleurs, 4-1, face à Courtrai.

Un succès en championnat qu’Anderlecht attendait depuis le 14 août : "On a mené. On s’est lâché et on a créé des bons mouvements. C’est bien ce que je disais les semaines précédentes. Il fallait que les joueurs retrouvent de la confiance. Ce n’est pas un manque d’envie, ce n’est pas un manque d’intensité, c’est de la confiance, inconsciemment. Aujourd’hui ils ont montré qu’ils en avaient encore dans les chaussures avec cette confiance retrouvée", a déclaré Felice Mazzu.