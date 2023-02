Mazzu après le partage arraché à Malines : "Charleroi a l’habitude de jouer une mi-temps sur deux"

Bonne opération pour le Sporting de Charleroi qui est allé chercher un partage ce dimanche soir à Malines (2-2). Un bon point pour les Zèbres qui gardent à distance le troupeau d’équipes potentiellement relégables.

Le coach carolo, Felice Mazzu, était satisfait de ce point arraché derrière les Casernes, même s’il regrette le premier acte lamentablement bâclé par son équipe : "C’est difficile d’expliquer pourquoi on fait une première mi-temps aussi catastrophique. On a laissé des espaces à Malines qui a pu jouer sur ses qualités. On était systématiquement en retard sur notre pressing, alors que tout avait été préparé. Cette saison Charleroi a l’habitude de jouer une mi-temps sur deux, et donc on ne pouvait pas faire pire en deuxième mi-temps. Le changement de système nous a fait prendre le deuxième but à la demi-heure. C’est ma faute. J’aurais sans doute dû attendre pour opérer ce changement, mais il s’est avéré déterminant en seconde période".