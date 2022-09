Mazzu après la troisième défaite anderlechtoise en une semaine : "C'est à moi de rester calme"

Felice Mazzu a enregistré une troisième défaite en une semaine en tant que coach d'Anderlecht (Young Boys, Union et désormais La Gantoise). Malgré la qualification pour la Conference League (aux tirs au but, consécutifs à une défaite 0-1), les supporters ont fait savoir leur mécontentement au terme du match perdu contre La Gantoise (0-1). "Quand vous signez à Anderlecht, vous savez qu’à la moindre défaite vous êtes sous le feu des projecteurs. On en est à trois défaites consécutives en comptant la coupe d’Europe. C’est à moi de rester calme et de continuer à travailler," a réagi le coach au micro d'Eleven Pro League.

Une statistique a plombé le match des Mauves : le premier tir cadré est survenu à la 93e minute. "On n’a cadré qu’une frappe et une grosse occasion via Lior Refaelov. On doit amener plus de situations offensives, on doit se libérer. On doit réapprendre à être confiants et aller vers l’avant. On dit aux joueurs de jouer vers l’avant de chercher l’espace vers l’avant, sinon l’adversaire a la possibilité de se replier. Le duo offensif qui avait commencé aujourd’hui était très positif à Saint-Trond. Ça a moins bien marché cette fois-ci, on va devoir continuer à travailler. "