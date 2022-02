Mazy : l’entreprise Pierrabois cartonne en donnant une seconde vie aux palettes en bois

Dans l’entité de Gembloux, plusieurs amis ont décidé de fonder l’entreprise Pierrabois. Cette société récupère les déchets (principalement de bois) pour les transformer en meubles de jardins, en terrasses ou encore en guitare électrique.

Le besoin de décompresser à l’origine du projet

Pierre Teyck, (un des fondateurs de Pierrabois) : "Cette aventure a débuté il y a 8 ans. Je suis professeur de français dans une école technique à Bruxelles. Et j’avais besoin de faire un peu autre chose. Donc, plutôt que de m’énerver en classe, je m’énerve sur des palettes. Au fur et à mesure, nous nous sommes regroupés avec des amis et maintenant nous sommes 5. Chacun a un métier sur le côté mais a besoin d’être plus créatif. C’est une belle opportunité, nous ne devons pas donner un salaire à chacun car nous sommes indépendants complémentaires. Nous travaillons selon nos disponibilités et suivant les projets qui nous plaisent. Le but du jeu est d’orienter un maximum le client vers la récupération de matériaux".