Créé en 2012, le spectacle de la compagnie Baro d’evel interroge le monde de l’entreprise. Il en révèle les failles et engloutit nos certitudes. Dans " Mazut ", deux employés de bureau renouent avec l’animal qui sommeille en eux. Le spectacle est encore à l’affiche des Halles de Schaerbeek ce mercredi 23 février et ce jeudi 24 février.

Baro d’Evel est une compagnie de cirque franco catalane fondée par Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias. Chaque production nous ouvre les portes d’un monde étrange. " Mazùt " a marqué un tournant dans le parcours de la compagnie. Créé en 2012, le spectacle convoque de nombreuses disciplines artistiques : le cirque, le théâtre, la danse, l’opéra et les arts plastiques. Dans " Mazùt ", deux employés de bureau égarés retrouvent leurs instincts primaires et renouent avec la bête qui sommeille en eux.