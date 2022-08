Mazette, le café-brasserie au cœur des Marolles qui promeut circuit-court avec des produits locaux et de saison

La bière servie est brassée au sous-sol, le pain au levain arrive directement de la cuisine, comme l’explique le boulanger et brasseur du lieu, Yorik Coomans : "On vient du pain cuit au feu de bois, qui provient de la Forêt de Soignes". Et le pain invendu sera réutilisé en cuisine ou pour la fabrication de la bière. Notamment la Cheffe (en hommage au Grand Jojo), une pils belge au houblon bio venu de Poperinge en Flandre-Occidentale. Ou d’autres bières, comme des déclinaisons de sures, dans une carte toujours en évolution et recherches de nouvelles recettes houblonnées.

Quant aux plats servis : ils sont toujours de saison avec une origine au plus près des Marolles, comme l’a constaté une équipe de BX1 lors de l’ouverture du lieu.