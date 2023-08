"Mazarian" : une aventure surnaturelle captivante dans un Japon moderne

Avec cette œuvre, Sakumo Okada signe sa première publication dans l’espace francophone. Comédie horrifique plongée dans le surnaturel, "Mazarian" est dessiné d’un trait précis et réaliste. Ses personnages arborent des traits plus asiatiques que ce que le genre connaît habituellement. Décors et paysages sont grandement détaillés et offrent un cadre urbain réaliste à l’intrigue. L’auteur joue avec les zones d’ombre et les traits noirs de manière efficace pour accentuer l’aspect horrifique des scènes. Tandis que Okada allège sa plume et arrondi son trait pour les scènes comiques. Une technique qui apporte un joli contraste à l’histoire et qui permet d’amplifier les effets de légèreté ou d’épouvante que le récit offre aux lecteurs. Vous passerez également quelques bons moments à la lecture des scènes de combat agréablement mise en valeur grâce au découpage et à la plume de l’auteur.

Avec cette histoire en trois tomes, Sakumo Okada aborde des thématiques qui lui sont importantes. Notamment celle de la quête identitaire. Privé de modèle parental, les deux adolescents vont se construire au fur et à mesure de leur aventure. Le lecteur, quant à lui, découvrira page après page le passé des héros qui se révéleront progressivement. L’auteur traite également le cadre scolaire tout au long de son œuvre et plus particulièrement le harcèlement. Un sujet très abordé au Japon et particulièrement par les mangakas. Toutefois, il est ici traité sous un regard quelque peu différent grâce à l’approche de Okada qui n’hésite pas à insérer de l’humour et des scènes du quotidien pour alléger son histoire.

La série en trois tomes, dont deux déjà disponible en librairie, vous fera passer un agréable moment. Son histoire prenante mêle avec réussite le surnaturel, l’horreur et la comédie sans tomber totalement dans l’un de ces genres.

Une mini-série pour les adolescents et les adultes publiée chez Naban Editions.