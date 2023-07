Maywa Denki, un groupe japonais aux instruments électriques spectaculaires

En 2010, Novmichi Tosa mettra au point le projet Voice Mechanics. Un ensemble d'instruments qui sont capables de produire des chants grâce à un système de soufflet à air et d’une corde vocale artificielle en caoutchouc. "Semons", machine à chanter créée par l’artiste, en fait notamment partie. Autre grand succès, les Otomatones. À la croisée entre le jouet et l’instrument, cette création prend la forme d’une note de musique dotée d’une tête et d’une bouche. Il vous suffit de presser le long de la note et de jouer avec l’ouverture de la tête pour faire sortir des sons aussi surprenants qu’amusants. Le produit rencontrera un grand succès au Japon mais aussi à l’étranger puisqu’il se vendra à plus de 120.000 exemplaires à sa sortie.

Cette année, alors que le groupe fête ses 30 ans, Novmichi continue de se produire au japon en proposant des concerts aussi intrigants qu’hypnotisant. Mélange entre théâtre, concert musical, performance et arts plastique, Maywa Denki explore avec ingéniosité le domaine de la musique électronique.