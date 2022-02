Maysha SUBJUGUE les coachs de The Voice Belgique sur la bande originale de Sister Act !

Choriste de Black M, Maysha avait décidé de faire une surprise au coach en se présentant aux Blind Auditions de The Voice Belgique. Après avoir récolté 4 buzz et marqué le début de l'aventure avec une prestation puissante, la jeune femme avait décidé d'intégrer l'équipe de Christophe Willem. Désormais, Maysha doit défendre sa place lors de l'épreuve des K.O. Face à Romain, elle a décidé d'interpréter la chanson "His Eye is on the Sparrow" de Lauryn Hill, extraite du film Sister Act 2. La candidate touche son rêve d'embrasser une carrière solo et pour réaliser ce rêve, elle prouve une nouvelle fois qu'elle a du talent. Sa prestation provoque une standing ovation et est qualifiée d'"hors du commun". Son coach décide de l'emmener sur les grands lives ! Bravo Maysha !