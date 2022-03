Maysha MET LE FEU sur la scène des Lives de The Voice Belgique avec sa reprise de Nirvana !

Choriste de Black M, Maysha avait décidé de faire une surprise au coach en se présentant aux Blind Auditions de The Voice Belgique. Après avoir récolté 4 buzz et marqué le début de l’aventure avec une prestation puissante, la jeune femme avait décidé d’intégrer l’équipe de Christophe Willem. Lors de l’épreuve des K.O., elle avait une nouvelle fois fait sensation en étant choisie face à Romain.

Après avoir placé la barre très haut lors de ses précédentes prestations, Maysha a pris la décision de faire une transition inattendue en s’attaquant à un monument du rock ! Connue pour son univers situé entre le gospel et la soul, Maysha a décidé d’interpréter "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana sur la scène du premier live de The Voice Belgique ! Sorti dans les années 90, ce titre a traversé toutes les générations et a décroché de nombreux prix. L’indémodable titre du groupe de rock a notamment fait partie du top 10 dans divers pays européens et a été streamé plus d’un milliard de fois sur Youtube !