Maysha a 27 ans et vit entre Paris et Bruxelles. Chanteuse professionnelle, elle connaît déjà bien un des coachs de The Voice Belgique. En effet, Maysha est la choriste de Black M depuis plusieurs années. Cette candidate l’accompagne lors de tous ses concerts et de ses tournées. Après avoir longtemps fait partie d’un groupe de gospel, Maysha a commencé sa carrière en réalisant la première partie du groupe de rap Psy4 de la rime, dont le leadeur n’est autre que le rappeur Soprano. Aujourd’hui, elle a décidé de se lancer un nouveau défi en participant à The Voice Belgique. Lors des Blind Auditions, Maysha a interprété "Tu m’oublieras" de Larusso, une chanson qui a fait un carton à la fin des années 90. Après avoir obtenu 4 buzz, Maysha a décidé de choisir Christophe Willem comme coach.