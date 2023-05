Maynard James Keenan, le chanteur de Tool, défie les lois anti-drag de Floride lors d’un concert

Le chanteur de Tool, Maynard James Keenan, s’est produit en drag au festival Welcome to Rockville dimanche soir (21 mai) à Daytona Beach, en Floride, contestant ainsi un projet de loi signé par le gouverneur Ron DeSantis il y a quelques jours.

Amy Harris, photographe de Heavy Consequence, a pris des photos du concert en tête d’affiche de Tool (comme on peut le voir ici) au festival de Floride, où le groupe a joué son premier concert de l’année 2023. Keenan portait une perruque blonde, un rouge à lèvres rouge exagéré et des prothèses mammaires pendant la performance.

Mercredi dernier (17 mai), M. DeSantis a signé une série de projets de loi visant les spectacles de travestis et les droits des transgenres. L’une d’entre elles empêche notamment les mineurs d’assister à des spectacles de drag queen. Welcome to Rockville étant un festival public ouvert à tous, Keenan était donc en infraction avec cette nouvelle loi.

Rappelons que Tool fait partie des six noms prestigieux à l’affiche du PowerTrip qui aura lieu au mois d’octobre. AC/DC, Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne et Tool apparaissent en effet sur une même affiche !