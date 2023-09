Mayel Elhajaoui, de "Demain nous appartient", présente son nouveau one man show

L’acteur Mayel Elhajaoui était l’invité du 8/9 pour son spectacle Mayel en vrai ! qu’il vient jouer en Belgique pour plusieurs dates. Il nous a aussi raconté les coulisses de la série Demain nous appartient et son amour de la Belgique.

Il incarne Georges depuis 5 ans et demi dans la série Demain nous appartient, mais c’est sur scène que Mayel Elhajaoui avait fait ses débuts. "J’ai travaillé avec Arthur à la radio, j’ai été auteur, je suis monté sur scène avec Jamel Debbouze. J’ai travaillé avec ces gens-là, je les ai côtoyés et ils m’avaient toujours dit : tu devrais monter sur scène, t’es drôle", raconte-t-il.

Après il faut avoir le courage d’aller sur scène : entre être drôle et passer le cap pour aller sur scène, il y a quand même une différence.

Dans son one man show, Mayel Elhajaoui nous fait découvrir les coulisses de Demain nous appartient, mais aussi ses origines marocaines, sa vie de famille et son arrivée à Paris : "il faut que je parle d’autre chose, puisque c’est Mayel en vrai ! Et en vrai je suis nul en informatique, j’ai 10 frères et sœurs et je ne m’appelle pas Georges", explique-t-il.

Voici les dates de spectacle pour venir le découvrir :