Maya : une application de gestion plus durable des golfs développée par une jeune brabançonne

Le second apport intéressant , c'est la gestion des maladies fongiques. Depuis 2018, les gestionnaires de golfs ne peuvent plus utiliser de pesticides et ils recourent donc à des techniques mécaniques pour entretenir les terrains. L'application leur permet de prédire quasi en temps réel, l'apparition de champignons susceptibles d'abîmer les surfaces et donc, d'intervenir rapidement pour maintenir une surface impeccable. Cela signifie aussi une meilleure utilisation des intrants comme le sable ou l'azote et donc , des dépenses mieux calibrées.

Jusqu'à présent, l'application a séduit une vingtaine de golfs. Valentine Godin s'est fixé un objectif : rallier les clubs de hockey, de foot et convaincre une centaine d'utilisateurs d'ici la fin de l'année.