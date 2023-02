Maya, la chanteuse belgo-turque, prépare son premier album

Du 30 janvier au 5 février prochain, la RTBF se mobilise pour la 3e année consécutive et renforce ses programmations et ses contenus à l’occasion de la Semaine de la Musique Belge. Son but : mettre à l’honneur les artistes émergents de la Fédération Wallonie Bruxelles. L’émission Les Ambassadeurs sur Vivacité accueillera chaque jour un artiste régional.

Maya Nashoba, chanteuse brabançonne, est la quatrième invitée des Ambassadeurs sur Vivacité à l’occasion de la Semaine de la Musique Belge. Autrice, compositrice et interprète, elle a sorti, en 2020, son dernier EP (album de 4 ou 5 titres) intitulé " En chemin ". Un mélange de pop et de folk qui offre à la chanson française les sonorités orientales qui la rendent envoûtante. Après plus de vingt concerts en 2022, l’artiste a déjà programmé 3 nouvelles dates en mars 2023.

La double nationalité m’a porté dans mes projets ces dernières années

Après deux premiers EP alliant le turc et le français, Maya travaille actuellement sur son premier album qui sera exclusivement en français. Un changement qui survient à la suite d’une longue réflexion et d’une prise de confiance en soi de l’artiste. La chanteuse a tiré une réelle force de sa double nationalité, lui permettant de se différencier des autres. Aujourd’hui, son désir est de privilégier la langue française dans ses chansons sans pour autant renier ses origines.