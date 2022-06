Maya Hawke (Stranger Things) n'existerait pas si sa mère Uma Thurman n'avait pas avorté

Maya Hawke, fille d’Uma Thurman et Ethan Hawke, était l’invitée de Jimmy Fallon ce 29 juin pour promouvoir la 4e saison de "Stranger Things" dans laquelle elle incarne Robin. L’actrice en a profité pour défendre avec vigueur le droit à l’avortement en réaction à la récente décision de la Cour suprême des Etats-Unis de révoquer ce droit. Un combat qui la touche personnellement : sa mère Uma Thurman a avorté quand elle était toute jeune. Maya explique qu’elle-même n’aurait jamais vu le jour sans cet avortement : "Si elle (Uma Thurman) n’avait pas pu avorter, elle ne serait pas devenue la personne qu’elle est devenue et je n’existerais pas. Les vies de mes deux parents auraient totalement déraillé si elle n’avait pas eu accès à des soins de santé sûrs et légaux. Des soins de santé fondamentaux."

La comédienne de 23 ans a ajouté que "les personnes riches pourront toujours se faire avorter" mais que beaucoup "ne pourront non seulement pas poursuivre leurs rêves, mais perdront la vie et ne seront pas en sécurité".

Elle s’est fait applaudir en concluant "f**k la Cour suprême !"

Ethan Hawke, son père, a marqué sa fierté sur les réseaux sociaux.

Maya Hawke est actrice et mannequin mais évolue aussi dans la musique. Elle a d’ailleurs annoncé sur le plateau de "The Tonight Show" que son deuxième opus "Moss" sortirait le 23 septembre. "Thérèse" un premier extrait est disponible et en 24 heures a déjà récolté plusieurs dizaines de milliers de vues.

Joe Keery, camarade de plateau qui incarne Steve dans "Stranger Things" a lui aussi un projet musical sous le nom de scène "Djo". "DECIDE" son nouvel album est attendu le 16 septembre et est précédé du single "Change".