Maya Hawke dans film de son père Ethan Hawke : ils disent comment ils ont vécu les scènes de sexe qu'il contient

Maya Hawke, et son célèbre papa, Ethan Hawke, ont eu l’occasion de travailler ensemble sur un nouveau film "Wildcat", qui relate les aventures de l’écrivaine américaine Flannery O’Connor lors de la publication de son premier roman.

C’est le paternel qui est aux commandes de la réalisation du film… Ce qui pourrait mener à des situations cocasses lorsque des scènes plus "hot" doivent être tournées. En effet, si tourner une scène un peu sulfureuse peut déjà être un challenge pour certains acteurs, imaginez-vous le faire devant votre père. Cependant, les deux Hawke se sont confiés au magazine américain Vanity Fair à ce sujet, et ne semblent pas tellement dérangés par la situation. Il semblerait qu’ils aient été plutôt inquiets pour les partenaires de scène de Maya qui dit : "On a fait en sorte qu'il y aie des coordinateurs d’intimité disponibles pour eux, pour qu’ils se sentent à l’aise et pas scrutés par…", "un père un peu creepy" complète le paternel dans l’interview.