Maya Cloetens, la grande promesse qui a déjà marqué l'histoire du biathlon belge

Maya a directement prouvé en IBU Cup (la deuxième division mondiale) qu’elle a le niveau avec ses 18e et 27e places en sprints et sa 29e place en poursuite à Idre Fjall en Suède.



La suite est tout aussi intéressante. Après le grand nord scandinave, place aux pistes italiennes de Martell et aux compétitions juniors. Dans "sa" catégorie, Cloetens joue les premiers rôles. Deuxième du sprint, deuxième du super sprint, sixième de la mass start à Martell, notre compatriote enchaine avec une nouvelle deuxième place lors de l'individuel d'Obertilliach. Jamais un ou une biathlète belge n'était monté sur un podium international hivernal (Michael Rösch et Florent Claude ont été médaillés aux mondiaux d'été). Elle confirme tout son potentiel. Et sa régularité la propulse carrément en tête du classement général provisoire. Nouvelle première pour la Belgique.



Elle ne se laisse pas griser par ses (excellents) résultats et garde les pieds sur terre. Elle s’appuie sur un très bon ski. Elle qui se catalogue plus comme une bonne tireuse. "C’est vrai que cette saison, je fais de très bon temps de ski. Mais j’ai fait mes premiers bons résultats grâce à mon tir. C’est d’ailleurs le tir qui m’a amené au biathlon. J’ai d’abord fait du ski de fond à l’école primaire. J’ai tout de suite accroché et j’ai voulu poursuivre. Puis à 15 ans, j’ai découvert le biathlon aussi via à la télé. C’était la grande époque de Martin Fourcade (quintuple champion olympique, ndlr) et Marie Dorin-Habert (quintuple championne du monde, ndlr). Et j’ai encore plus aimé. J’aime le tir. A notre niveau, tout le monde sait tirer au repos. Mais à l’effort et avec le stress de la compétition, le mental joue énormément."



Maya ne s’écarte pas du plan établi cet été. Celui qui doit l’amener en forme pour les Mondiaux juniors (en mars), son grand objectif de la saison. "J’ai vraiment coché ce rendez-vous. C’est encore loin et il faudra voir si la forme suit toute la saison. Un top 10 serait déjà bien. Les médailles sont très difficiles à aller chercher. C’est la course junior avec le plus de densité parce que certaines athlètes "redescendent" de la Coupe du monde pour y participer. Je serai satisfaite, si je parviens à faire des courses pleines".



Sur le chemin, elle devrait tout de même aller "gratter" de l’expérience chez les grands. L’étape de Coupe du monde de Pokljuka en Slovénie présente le profil idéal. Un sprint pour goûter à l’ambiance et un relais mixte ou elle viendrait renforcer l’équipe belge. "On doit encore en discuter avec les entraîneurs. On doit voir ce qui est le mieux pour ma progression. Mais c’est sûr que ça fait envie. Disputer ce relais mixte avec Lotte (Lie), Florent (Claude) et Thierry (Langer) serait du bonus et une énorme expérience à prendre".



Un atout de plus a placé dans son jeu. Une pierre supplémentaire pour bâtir sa carrière.