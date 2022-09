Maxuella Lisowa prête à affronter les USA : "Et dire qu’il y a un an, je n’étais même pas dans l’équipe"

Maxuella Lisowa-Mbaka s’apprête à découvrir son premier grand tournoi avec les Belgian Cats jeudi lors de l’entrée en lice de la Belgique dans le Mondial de basket face aux USA.

Agée de 21 ans, l’ancienne joueuse du Castor Braine était très enthousiaste à la veille de ce grand rendez-vous. "Je me sens très excitée. Ce n’est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Ma progression dans le basket a été très rapide. Il y a un an d’ici, je n’étais même pas encore dans l’équipe et là je suis à la Coupe du monde !"

Tout sourire, la future joueuse du club israélien d’Elitzur Ramla est "impatiente de commencer" l’aventure. "Je suis contente, je profite du moment et de la chance que j’ai de pouvoir jouer ici."

Elue meilleure Joueuse belge de l’année dans notre championnat la saison dernière, Maxuella Lisowa n’est pas impressionnée par l’adversaire américain.

"Ce sont censés être les meilleurs du monde mais cela m’importe très peu de savoir qui est en face de moi. De notre côté, on n’a rien à perdre. Au contraire, on a tout à gagner. On va y aller avec le couteau entre les dents et tout faire pour obtenir un résultat", a déclaré la Belgian Cats qui espère s’illustrer et aller le plus loin possible dans le tournoi.