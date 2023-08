Maximilienne Lupini et Ici Bla-Bla

Maximilienne Lupini, l’animatrice bien connue des auditeurs de Tarmac, garde un souvenir ému de Ici Bla-Bla, l’émission qui commençait invariablement par un tonitruant " Salut les lardons, aujourd'hui n'est vraiment pas une journée ordinaire !" Créée en 1994 par le réalisateur Bernard Halut, cette drôle marionnette au crâne aplati et aux grandes oreilles vivait dans la blamatique, sorte d’ordinateur servant de borne d’information. Entouré de ses comparses Wilbur Disquedur, Clic, Monsieur Virgule, Louis Toupti, il a accompagné des milliers de lardons de 1994 à 2010.

Maximilienne se souvient des blamatoscopes , véritable réservoir à dessins animés qu’elle a découverts grâce à Bla-Bla " Non seulement j'ai découvert un max de dessins animés trop chouettes : Galactik Football. Il me semble qu'il y avait Foot 2 rue. Il y avait aussi Les explorateurs, Petit Ours Brun, Caillou ou franchement, la liste, elle est trop longue. Et puis on n'aime pas les souris de base dans la vraie vie. Mais Clic la souris, c'était notre coup de cœur ".

Sous ses airs de franche rigolage, en bonne émission du service public, Ici Bla-Bla se voulait aussi informative et engagée. Benoît de Leu, la tête et la voix de la marionnette, se souvient que la création de ce personnage répondait à certaines préoccupations: " Beaucoup de psychologues se rendaient compte que les enfants regardaient déjà trop la télévision et qu'il y avait une espèce d'isolement qui se créait et qu'il manquait vraiment un personnage qui puisse être un peu un copain. Un copain le plus vivant possible qui vienne de la télé(…) C'est pas du tout évidemment Zorro, c'est pas du tout Lucky Luke, c'est un personnage fragile qui a des pannes d'ordinateur, qui a peur, qui est assez faible en fait. Et les enfants s'identifient très fort à ça. Parce que c'est le propre d'un enfant d'avoir envie d'être, de conquérir le monde. Mais quand on a trois, quatre, cinq ou six ans, on a beaucoup, beaucoup de peurs, évidemment ". Bla-Bla et sa bande n’hésitaient pas à aborder des thèmes comme l’homosexualité, la guerre, la sauvegarde de la planète, la pauvreté, ou encore l’immigration. Sans compter comme le rappelle Benoît de Leu que " La Belgique a été le premier pays d'Europe qui a interdit la publicité pour les émissions enfantines dix minutes avant et dix minutes après. Donc Bla-Bla, évidemment, souscrivait à fond à ce challenge-là ".

Une chose est sûre, les souvenirs de Maximilienne parleront certainement à dizaines de lardons qui ne rataient jamais leur rendez-vous avec Ici Bla-Bla car la télévision, c’est aussi se souvenir ensemble de moments de joie et d’émotions qui nous ont marqués. Vous avez-vous aussi de jolis souvenirs qui vous reviennent à l’esprit, alors, n’hésitez pas à nous envoyer vos témoignages et vos vidéos.