Maximilien Drion, vice-champion du monde de l’épreuve verticale : "La course était difficile, mais je suis fier de moi"

Maximilien Drion est devenu vice-champion du monde de ski alpinisme dans l’épreuve verticale ce jeudi. Le Belge était heureux de sa performance et déjà concentré sur sa dernière course de samedi.

Maximilien Drion n’avait encore jamais décroché de médaille au niveau mondial, c’est chose faite ce jeudi avec l’argent lors de l’épreuve verticale. Une course qui consiste en une montée sèche d’environ 1000 m de dénivelé positif. Le Belge l’a avalé en plus ou moins 23 minutes.

"Cette médaille d’argent à ces championnats du monde, c’est incroyable", explique Maximilien à notre journaliste David Bertrand. "C’était un peu l’objectif que je m’étais fixé, obtenir une médaille durant ces championnats. C’est fait et je suis fier de moi et de ma course. Elle était difficile. Le départ était donné à plus de 2000 mètres d’altitude et l’arrivée était à près de 2600 mètres d’altitude. Et entre l’altitude et l’effort intense, 23 minutes de course, le froid et le vent, ce n’était pas facile."

8e lors de la course sprint et 2e sur la verticale, Maximilien a encore une course à skier ce samedi avec l’individuelle. Avec, on l’espère pour lui, une nouvelle médaille à la clé. "Samedi, dans l’individuelle, j’espère vibrer autant qu’aujourd’hui", conclut le nouveau vice-champion du monde.

À noter que le ski-alpinisme va faire son apparition lors des JO d’hiver en 2026 et avec les résultats obtenus, c’est une bonne nouvelle pour notre délégation.