Maximilien Drion : la montagne le gagne, été comme hiver

Qu’on le veuille ou non, la Belgique regorge d’incroyables – et parfois inattendus… - talents sportifs. Parmi eux, certains sont très connus, d’autres, comme Maximilien Drion, gagnent à le devenir. Jugez plutôt : né à Uccle il y a un quart de siècle mais vivant depuis de nombreuses années à Vercorin, un petit village haut perché en plein cœur de la superbe région du Val d’Anniviers, dans le Valais suisse, ce jeune homme débordant d’énergie parvient à briller au niveau international non pas dans une mais bien dans deux disciplines différentes et complémentaires à la fois qui se disputent en montagne. Le comble pour un représentant de notre plat pays ! Traileur en été, Maximilien Drion pratique en effet le ski alpinisme en hiver avec pour objectif ultime de se qualifier pour les Jeux d’hiver de Milan Cortina en 2026 où cette dernière discipline intégrera pour la première fois le programme olympique. Alors qu’il a récemment disputé les championnats du monde de trail récemment en Thaïlande, où il a terminé à la 30e place au kilomètre vertical et 27e de la course up&down, l’occasion était belle de prendre un peu de hauteur afin de découvrir les secrets de cet athlète infatigable.

" Je présente la particularité de faire deux sports au niveau professionnel, explique-t-il avec son enthousiasme communicatif. L’hiver, je fais du ski-alpinisme, sport dans lequel j’ai déjà remporté une manche de Coupe du monde et dans laquelle j’ai terminé 3e des Championnats d’Europe alors que l’été je pratique plutôt la course de montagne ou le trail, ce qui m’a permis de remporter les championnats d’Europe à la surprise générale – même la mienne – cet été. Glaner deux médailles européennes dans deux sports différents et à six mois d’intervalle (NDLR : à chaque fois en Espagne), c’est quelque chose qui est particulier. Et qui me rend très fier. "