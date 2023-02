Maxime Rovère : « Lorsque les faiblesses se rencontrent, elles se transforment en force »

Ce samedi dans la couleur des idées, Pascale Seys reçoit le philosophe Maxime Rovere qui, dans son dernier ouvrage, Se vouloir du bien et se faire du mal, Philosophie de la dispute paru chez Flammarion s’intéresse aux mécanismes sous-jacents de la dispute.

Spécialiste de Spinoza dont il a notamment dirigé une nouvelle édition de l’Ethique et traduit la correspondance, il conçoit les livres d’éthique comme des compagnons de vies auxquels revenir régulièrement quand nous traversons des obstacles. Sa Philosophie de la dispute se penche sur la logique intrinsèque de cette dernière et propose de la comprendre pour pouvoir par la suite influer de manière naturelle sur nos émotions car "l’éthique n’est pas de la métaphysique, il faut qu’elle influence sur notre manière de vivre".

Il y a dans l’ouvrage de Maxime Rovère des "voix silencieuses". L’auteur y fait l’impasse sur les grandes références philosophiques car son but est d’amener les lecteurs, à partir de ce sujet trivial de la dispute que nous avons tous expérimenté, vers les grandes questions philosophiques. Spinoza est l’une de ces voix silencieuses. De Spinoza, Maxime Rovère dit :

Il y a chez lui la volonté de mettre de côté la question de l’origine du bien et du mal. Dans le livre, j’essaie de concevoir cette question de la responsabilité non pas à partir de la liberté où ce serait comme si nous choisissions de nous comporter de telle ou telle manière, mais plutôt en mettant l’accent sur la vulnérabilité. La vulnérabilité ne vient pas de Spinoza, en revanche il est l’un des grands penseurs d’une humanité sans volonté. Pour lui la volonté n’est pas du tout un agent autonome car nous sommes pris par des déterminismes et c’est à l’intérieur d’eux que se conçoit la liberté. Mon livre essaie de l’expliquer à partir de chemins nouveaux.

De la dispute, on a tendance à penser qu’il s’agit du face-à-face de deux altérités autonomes qui s’affrontent. Maxime Rovère nous propose de raisonner en d’autres termes. Et si, lorsqu’une dispute éclate, ce qui se produit ne serait pas plutôt une construction qu’une déchirure ? Force est de constater que la dispute survient avec ceux qui nous sont proches : plus on s’aime, plus on se déchire. Pourquoi ? Si les personnes qu’on aime sont les plus à mêmes de nous blesser, c’est bien parce que nous avons construit une relation où quelque part nous nous sommes emboîtés les uns dans les autres. Au fond, l’altérité est construite par le conflit, on la perçoit dans les moments de bascule, que ce soit lors d’instant d’émerveillement vis-à-vis de son partenaire ou bien, au contraire, lorsque les choses se passent de manière négative. Si la dispute est douloureuse, ne serait-ce pas parce que nous serions en train d’apprendre des choses qui nous embarrassent sur nous-mêmes plutôt que parce que l’autre se dissocierait de nous comme nous avons tendance à le penser ? Voici quelques-unes des questions que Maxime Rovère et Pascale Seys aborderont lors de cet entretien.