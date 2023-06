Maxime Prévot : « Validons par référendum un plan climat qui engagera tous les gouvernements suivants ! »

Cette semaine, c’est Maxime Prévot qui est l’invité du PODCAST "Le Tournant". Une fois tous les deux mois, notre podcast (consacré aux grandes bascules qui sont devant nous) interroge dans la longueur et en profondeur un ou une responsable politique pour comprendre et challenger sa vision de la transition. Cette fois, c’est au tour du président du mouvement "Les Engagés" (ex-CDH) qui développe notamment l’idée d’un référendum pour baliser l’action climatique.

"Je pense qu’on doit réhabiliter la vision de long terme dans la classe politique belge et aujourd’hui, c’est devenu très rare" explique Maxime Prévot qui propose dès lors une sorte de "moment de vérité" pour la société belge sur les questions climatiques. Son idée serait de procéder par étape : D’abord demander un rapport d’expert très complet sur les enjeux de la nécessaire transition et puis construire (en associant des citoyens) un "Pacte citoyen pour la transition" qui baliserait l’action des différents gouvernements qui se succèderont ensuite.

Ce pacte, pour être légitime, serait validé par un référendum : "C’est important de procéder de la sorte. Pourquoi ? À la fois pour contraindre le politique à suivre une feuille de route qui a fait l’objet d’une grande adhésion, mais aussi parce que ça permet aux citoyens de comprendre que quand le politique prendra des décisions conformément à cette feuille de route… des décisions qui seront peut-être parfois impopulaires ou qui ne feront pas plaisir à un segment de population ou à un autre, c’est parce qu’ils veilleront à mettre en œuvre ce que la population, dans sa large majorité, aura souhaité !"

Dans son grand entretien, le président des Engagés détaille aussi sa proposition d’une taxe carbone et d’une sorte de quota carbone à l’échelle individuelle avec l’idée que chaque citoyen pourrait, s’il est vertueux, revendre ses quotas non utilisés à d’autres qui polluent davantage. Tout cela est à découvrir dans ce dernier épisode du "Tournant" disponible sur Auvio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.