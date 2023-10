Maxime Prévot, Patrick Sébastien, punaises de lit,…: découvrez le programme du Grand Cactus de ce jeudi 19 octobre

Imitateur, humoriste, acteur, réalisateur, chanteur, auteur-compositeur, poète, écrivain, producteur-animateur d’émissions de divertissement de télévision française et ex-dirigeant de club de rugby, Patrick Sébastien a plusieurs cordes à son arc ! L’ancien présentateur du "Plus Grand Cabaret du monde" complète son palmarès en rejoignant la table des chroniqueurs du Grand Cactus le temps d’un soir. Il sera présent tout au long de l’émission le jeudi 19 octobre prochain sur Tipik. Son sens de la fête et son humour présagent déjà une émission d’anthologie !

C’est LA nouvelle star de l’imitation ! Sarah Schwab est chanteuse, musicienne et imitatrice. Ancienne candidate de The Voice Kids et The Voice : la plus belle voix en France, c’est sur les réseaux sociaux qu’elle a été révélée pour ses talents d’imitations. Cumulant les millions de vues sur TikTok, la jeune chanteuse honorera le Grand Cactus de sa présence en participant à un sketch de l’émission d’humour de la RTBF.

Au programme de cette émission : " Previously on the Grand Cactus " qui vous fera découvrir des images inédites des répétitions, Damien Gillard et son " Fabrizio " mais aussi " Enquêtes intimes ", les duplex de James Deano, la parodie de " Jardins et Loisirs " signée Martin Charlier et la séquence " Glande surface " !

Rendez-vous ce jeudi 19 octobre à 20h35 sur Tipik pour Le Grand Cactus.