Maxime Prévot (Les Engagés) à Jeudi en Prime : pour une réforme fiscale et une révision des avantages des parlementaires

Dans le cadre de l’affaire de corruption au Parlement européen, on a appris que le principal suspect, Pier Antonio Panzeri, bénéficiait du statut de repenti et qu’il serait déjà fixé sur sa peine en échange d’informations qui feront avancer l’enquête. Une technique qui "s’impose, à la lumière de l’état dans lequel les hommes et les femmes politiques des derniers gouvernements ont mis la justice", estime Maxime Prévot épinglant "collectivement" les gouvernements des "20-30 dernières années". Il décerne toutefois une mention spéciale à la N-VA et au MR qu’il voit "jouer aux pleureuses", "alors que c’est sous le gouvernement Michel qu’on a réduit la capacité d’avoir un nombre suffisant de policiers disponibles sur le terrain et que l’on a aussi coupé dans les investissements pour la Justice".

Dans ce contexte de justice et de police en manque de moyens, les statuts de repentis ou le régime de transaction pénale, "qui permet à certaines personnes de sortir le chéquier […] et de mettre précocement un terme à une action de justice" seraient inévitables. "En réinvestissant dans la Justice, en donnant les moyens à celle-ci d’être équitable vis-à-vis de tous les Belges, on évitera ce genre de travers", estime Maxime Prévot.