Maxime Prévot à propos de Jean-Luc Crucke : "sur les questions environnementales, il y avait énormément de convergences"

C’était la surprise politique de ce jeudi : Jean-Luc Crucke rejoint les Engagés, en tant que "nouveau démocrate" et nouveau vice-président en charge des matières climat et énergie. Ce faisant, le président des Engagés Maxime Prévot a réussi à rallier l’un des ténors du MR. Alors, est-ce le début d’une opération de débauchage de la part des Engagés ?

Pour Maxime Prévot, il ne s’agit pas de débauchage. "Je viens d’un parti politique qui en a été victime par le passé et donc qui déteste ce genre de pratique", explique-t-il. "Je pense d’ailleurs qu’à partir du moment où on est dans l’opposition, on a peu de mandats alimentaires à proposer aux uns et aux autres qui tout d’un coup ferait qu’ils se convertissent. Cela veut dire que ceux ou celles qui nous rejoignent le font parce qu’ils sont en phase avec leurs convictions."

Il ne supporte plus cette dérive conservatrice et trumpienne incarnée par la direction du MR

Si Jean-Luc Crucke a décidé d’intégrer les Engagés, c’est "parce qu’il ne supporte plus cette dérive conservatrice et trumpienne incarnée par la direction du MR. Lui qui souhaite que le libéralisme de cœur, le libéralisme social et écologique puisse continuer de trouver voix au chapitre. Ce n’est plus le cas au MR", relate Maxime Prévot. "Pour ce qui nous concerne comme parti centriste attentif à la notion d’effort, de créativité et de dignité humaine mais aussi volontariste sur les questions environnementales sans verser dans le dogmatisme écolo, il y avait énormément de convergences."

La main tendue aux libéraux sociaux

Un nouveau mouvement est donc en train de se mettre en place au sein des Engagés, avec de "nouveaux démocrates". "Il n’y a qu’une seule maison, celle des Engagés, mais on peut y entrer par plusieurs portes", illustre le président de parti. Il y a le canal historique : celles et ceux qui faisaient partie du cdH. Et puis il y a ceux qui ont cette fibre libérale sociale.

S’il n’y a pas d’opération de débauchage, il y a donc une main tendue aux libéraux sociaux. "C’est une vocation des centristes que je revendique", répond Maxime Prévot. "Aujourd’hui on doit travailler pour le bien commun, faire progresser tout le monde, plutôt qu’exalter les différences en servant une clientèle électorale spécifique comme le font la gauche ou la droite. Cela ne fait que diviser."