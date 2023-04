Maxime Potty remporte le Rallye de Wallonie

Maxime Potty (Citroën C3) a remporté le Rallye de Wallonie, 5e épreuve du championnat de Belgique dimanche à Naninne.

Déjà vainqueur du South Belgian Rallye et du TAC Rally, Maxime Potty s'est imposé avec 49.5 secondes d'avance sur Sebastien Bedoret (VW Polo GTi R5), qui célèbre son retour avec une 2e place, et Niels Reynvoet (Citroën C3 Rally), 3e à 1:40.1. Reynvoet devait cependant achever son rallye avec une jante arrachée et rejoindre l'arrivée en liaison sur route ouverte pour valider sa place sur le podium.

La journée a été mouvementée avec l'abandon de deux ténors: Cédric De Cecco et Cédric Cherain. Cédric De Cecco (Citroën C3 Rally 2), leader à l'issue de la première journée, a en effet été contraint à l'abandon dès la première spéciale dimanche, victime d'ennuis mécaniques dans l'ES14, à Fernelmont.

Contraint à l'abandon lors du TAC Rally il y a trois semaines, De Cecco avait remporté samedi quatre de treize spéciales du jour (l'ES1 à Nettine-Mohiville, l'ES3 à Crupet, les ES5 et ES9 à Nettine-Mohiville encore) pour s'emparer de la tête du rallye. Le Liégeois n'a pu aller très loin dimanche.

Pas plus d'ailleurs que Cédric Cherain (Hyundai i20 Rally 2) victime en début d'après-midi d'une sortie de route la spéciale de Vedrin (ES 20). Maxime Potty abordera toujours en leader au championnat le prochain rendez-vous fixé au Sezoens Rallye à Bocholt le 20 mai. Le championnat de Belgique des rallyes (BRC) 2023 comprend 13 rallyes.

Chaque concurrent pourra prendre en compte dans son classement final sept résultats, dont un minimum de cinq épreuves du Championship (dont celui de Wallonie) et un maximum de deux courses de la Cup.