Maxime Potty avant l’East Belgian Rally : "Le titre de champion de Belgique n’est pas une obsession"

Comme l’an dernier, le titre de champion de Belgique devrait être attribué à St-Vith, centre névralgique de l’East Belgian Rally, avant-dernière manche du championnat, qui se déroule ce week-end. Vu son avance confortable au classement du BRC (le championnat de Belgique des rallyes), Maxime Potty est bien parti pour succéder à Stéphane Lefebvre au palmarès. Pour décrocher les lauriers nationaux, le pilote Citroën, originaire de Hamoir en Province de Liège, doit juste s’assurer une place sur le podium. Cédric Cherain, son grand rival doit quant à lui impérativement l’emporter et espérer que le leader du championnat ne termine pas dans le Top 3. En sachant qu’il reste encore une manche, à Spa, fin novembre, il faudrait donc une catastrophe pour empêcher Maxime Potty d’être sacré champion de Belgique des rallyes pour la première fois de sa carrière.

Vu l’absence du champion en titre, Stéphane Lefebvre, le championnat 2023 s’annonçait indécis et disputé entre Cédric Cherain, Gino Bux et Adrian Fernemont qui faisaient clairement figure de favoris à l’aube du championnat. Contre toute attente, c’est pourtant un autre pilote, Maxime Potty qui va dominer la compétition de la tête et des épaules. Le Liégeois a caracolé en tête tout au long de la saison. A 23 ans à peine, il pourrait donc devenir le plus jeune champion de Belgique de l’histoire " Je dois bien avouer que je ne m’attendais pas à vivre une saison comme celle-ci. On a bien démarré à l’Haspengouw et on a ensuite poursuivi sur notre lancée. Ce n’est jamais que ma deuxième saison dans le championnat de Belgique des rallyes mais par rapport à l’an dernier, je pense avoir effectué un fameux step. Avec mon copilote Renaud Herman, nous avons été très réguliers et on n’a pas connu de couac cette saison. Je pense que toutes les planètes étaient alignées pour nous. Nous avons remporté 4 rallyes et nous avons toujours été dans le peloton de tête ". Après une saison d’apprentissage chez DG Sport, Maxime Potty et Renaud Herman ont rejoint PH Sport, un team français basé à Langres tout en conservant la même voiture, la Citroën C3. " Je pense qu’il y a eu un déclic en début de saison, lors des essais hivernaux. J’ai commencé à hausser le rythme et à me sentir de mieux en mieux dans la voiture. On a pu montrer une bonne pointe de vitesse sur tous les parcours qui, contrairement à l’an dernier, n’avaient plus de secrets pour nous. J’ai aussi pu observer de près Stéphane Lefebvre, qui était notre coéquipier chez DG Sport en 2022, et puis, grâce aux datas, j’ai pu améliorer ma conduite. Enfin, notre duo avec Renaud est très complémentaire. Je roule en confiance et sans la moindre pression ".

Une passion avant tout

Maxime Potty et Renaud Herman apportent en tout cas un vent de fraîcheur dans le championnat. Ces amateurs, dans le bon sens du terme, sont en train de se faire un nom dans le milieu du rallye en déjouant tous les pronostics. " C’est avant tout une passion et un loisir " insiste Renaud Herman : " Nous avons tous les deux la même vision du rallye. On travaille beaucoup en semaine. Le rallye est donc plutôt considéré comme un hobby. Nous sommes purement des amateurs mais on ne se rend compte aussi que nous avons beaucoup de chance de pratiquer ce sport, qui coûte beaucoup d’argent, dans des conditions optimales. Donc, on en profite au maximum. Malgré une grosse concurrence, on occupe la tête du championnat mais le but principal est de prendre du plaisir ".

Je vais rouler pour gagner, sans calculer

A l’instar de son copilote, Maxime Potty ne ressent aucune pression quand il prend part à un rallye. Une discipline qu’il a découvert il y a trois ans après avoir roulé en circuit durant plusieurs années : " J’ai commencé tout jeune à faire du karting à Amay. J’ai été champion de Belgique à deux reprises et j’ai même roulé à l’étranger. Et puis, à 16 ans, j’ai découvert le TCR avec une Golf du team WRT avant de passer au rallye. Une saison en France et puis, deux saisons en Belgique avec au bout du compte de fortes chances de décrocher un titre de champion de Belgique avec la Citroën C3 Rally2. Nous avons toutes les cartes en main mais pas question de se mettre la pression. On va rouler sans calculer, comme on l’a toujours fait cette saison. En plus, j’apprécie beaucoup l’East Belgian Rally. On va donc tout faire pour s’y imposer ".

Pas (encore) de plan de carrière

Même si le titre ne constituait pas une priorité en début de saison, échouer si près du but serait clairement une déception pour Maxime Potty : " C’est clair que vu les circonstances, c’est devenu un objectif mais je n’en fais pas une obsession. Ce titre serait avant tout une belle récompense pour le Team qui le mérite et pour nous aussi mais je ne pense pas que cela va changer ma vie. Je le répète, ce qui compte, c’est de prendre du plaisir au volant de la voiture ". Maxime Potty est en tout cas en train de se faire un nom dans le milieu du rallye belge comme le souligne Renaud Herman : " Le regard des autres pilotes a changé. Maxime a marqué le championnat de son empreinte. Il n’y a plus d’effet de surprise et il est pris au sérieux par tout le monde. Il a le talent et la pointe de vitesse comme il l’a démontré tout au long de la saison. On peut dire qu’il fait désormais partie des 5 meilleurs pilotes belges actuels ".

Je ne suis pas le nouveau Thierry Neuville

Malgré ces louanges et ce titre à portée de main, Maxime Potty garde les pieds sur terre et n’envisage pas, à priori, une carrière internationale : " Je sais que vu la conjoncture actuelle, c’est très compliqué de devenir pilote professionnel. Les places sont chères et je ne me considère pas comme le nouveau Thierry Neuville. Je ne me fais pas trop d’illusions et je garde les pieds sur terre. Je n’ai pas de plan de carrière mais si ce titre pouvait m’ouvrir des portes, pourquoi pas. Rien n’est encore décidé pour la saison prochaine. Il y a des discussions mais c’est encore prématuré. Je voudrais franchir un nouveau cap et rouler le plus haut possible mais je reste réaliste. Je vais d’abord tenter d’assurer ce premier titre de champion de Belgique et puis on verra bien…. ".