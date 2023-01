Maxime Monfort sur Arnaud De Lie : "On ne va pas compter le nombre de victoire(s) mais plutôt la qualité"

Après un (premier) cru 2022 bouclé sur neuf victoires et une sixième place au ranking mondial, Arnaud De Lie est attendu. Il fait face à l’année de la confirmation. "La pression, elle est là. Mais ce qu’il y a de chouette avec lui c’est que j’ai l’impression que le mot 'pression' ne fait pas partie de son vocabulaire. Mais c’est certain, les attentes sont là et l’année de la confirmation est toujours une année compliquée. On met les choses en place, il est motivé, et on verra ce qu’il se passe. Avec l’équipe, on espère qu’il va pouvoir franchir un palier dans les résultats qu’il va obtenir. Je crois qu’il est capable d’aller gagner une course d’un jour plus relevée, voire de faire un très gros résultat dans une épreuve World Tour. On ne va pas compter le nombre de victoire(s) mais plutôt la qualité", confie son directeur sportif.