Maxime Martin et Valentino Rossi vainqueurs à Misano, 1er succès en GT World Challenge Europe pour l'Italien

Tout s'est joué dans les stands, où ils ont bénéficié de l'arrêt manqué de l'autre BMW de chez WRT, pilotée par les Belges Charles Weerts et Dries Vanthoor, victimes d'un écrou récalcitrant leur faisant perdre la 1re place. Il y a eu du Belge partout sur le podium de la Course 2 puisque Maxime Martin et Valentino Rossi l'ont emporté devant l'Audi R8 LMS de l'équipe Comtoyou de Lucas Légeret/Christopher Haase (Sui/All) et la BMW N°31 WRT des Français Jean-Bapstier Simmenauer et Thomas Neubauer

La troisième manche de la Sprint Cup aura lieu à Hockenheim, en Allemagne, du 2 au 3 septembre.