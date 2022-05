Maxime Marino, le roi du bras de fer : « il faut enlever cette image de sport de café »

Discipline insolite pour les uns, sport complet pour les autres. Le bras de fer n’est pas lié uniquement à la force physique.

"J’ai déjà été battu par des personnes qui ont un gabarit beaucoup plus petit que le mien, qui sont très rapides, très techniques ou qui ont une tout autre technique que la mienne" explique le ferriste belge. "C’est ce qui peut faire la différence. Il y a des gens qui sont très explosifs. Donc, sur un départ, je peux me faire embarquer et perdre mon match tout simplement".

Un match ? ça peut aller très vite comme ça peut dépasser la minute...

Très populaire dans les pays de l’Est, le bras de fer est beaucoup moins développé en Belgique.

"On m’a déjà dit... Tiens, tu fais du bras de fer ? Ce n’est pas commun. Ça n’existe pas. Bien sûr que si ! ça existe. Il y a des championnats en Belgique. Des championnats à l’étranger. Notre fédération n’est malheureusement pas encore reconnue au sein de l’ADEPS parce que nous avons trop peu de membres tout simplement. Mais c’est en pleine croissance. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a eu des démonstrations qui sont faites un peu partout. Et ça commence à vraiment bien monter".

Plusieurs clubs existent en Flandre et en Wallonie. A Herentals, Zottegem, Mouscron ou encore Rochefort, une ville qui accueillera un tournoi international le 30 juillet prochain. A Remicourt, le "Team Marisko" rêve d’organiser les prochains championnats de Belgique. La Belgique trop petite pour lui. Depuis plus de 10 ans, Maxime Marino fait aussi parler ses biscotos à l’étranger. Son palmarès? Des tops 10 au niveau mondial et européen.

"J’ai fait plusieurs championnats d’Europe et championnats du monde. A 2 reprises, j’ai terminé dans les 10 premiers" ajoute le Liégeois de 31 ans. "C’est déjà quelque chose d’extraordinaire. J’ai eu l’occasion de rencontrer des adversaires très forts qui sont connus à l’échelle mondiale et j’ai fait des matchs très durs. Très difficiles. Cela a parfois dépassé la minute de match tellement c’était épuisant. Quand vous êtes vraiment au-dessus de votre adversaire, en général, ça va très vite. Maintenant, quand les adversaires sont de plus en plus forts, à un moment donné, on a les mains qui peuvent picoter un petit peu. On a les biceps qui sont congestionnés, les avant-bras aussi. On sent qu’au niveau des abdos, ça s’est durci aussi parce qu’on est collé à la table. Le dos a beaucoup travaillé parce qu’il y a du tirage. J’ai des douleurs aussi au niveau du muscle pectoral parce qu’on s’est vraiment groupé au maximum. C’est pas mal de sensation".

Les biceps sont congestionnés, ça picote dans les avant-bras, ça tire dans les abdos...

A 31 ans, le Belge compte encore étoffer son palmarès. Il rêve d’un podium aux mondiaux

"Si je pouvais accrocher un championnat du monde, ce serait magnifique" conclut Maxime Marino. "Maintenant, c’est compliqué. Il me reste encore beaucoup de chemin avant d’y arriver et si dans les années qui viennent, je peux accrocher un titre, je pense que ça ferait longtemps qu’en Belgique, on n’en a plus eu...".