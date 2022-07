Maxime Mandrake vous emmène en vacances avec ses tours de magie hallucinants

Magicien depuis l’âge de 8 ans Maxime Mandrake a déjà réalisé de nombreux spectacles qui l’ont fait voyager au-delà de nos frontières, foulant les planches des théâtres et scènes des music-halls.

A 25 ans, fort de son expérience avec plus de 200 représentations par an (Spectacles tout public, Évènements de prestige, Festivals…), Maxime s’est lancé le défi de créer un nouveau Show original et familial unique en son genre : Tours de magie participatifs, expériences interactives, mentalisme… Il rendra l’été fun et ne manquera pas de vous époustoufler !