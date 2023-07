Maxime Mandrake à Arlon le 17 août avec son spectacle de magie "Le Mystère d’Arsène Lupin"

Maxime Mandrake, notre jeune magicien et illusionniste belge nous revient avec son spectacle "Le Mystère d’Arsène Lupin". Une expérience immersive à vivre pendant 90 minutes à ne surtout pas rater avec toute la famille ! Accompagné de huit artistes sur scène, il vous propose d’assister à une folle aventure remplie d’énigmes et d’illusions uniques qui ne manqueront pas de vous surprendre à la recherche du fameux gentleman cambrioleur, Arsène Lupin !

Passionné par la magie depuis l’enfance, Maxime Mandrake est devenu le plus jeune magicien professionnel de Belgique à l’âge de seulement 18 ans. Au fil du temps, il a pu perfectionner son style et aujourd’hui, à 26 ans, il se différencie des autres magiciens par son caractère atypique mélangeant charme, poésie et élégance pour ouvrir à ses spectateurs les portes de son univers, qui allie rêve et énigmes mystérieuses.

Le 17 août prochain, Maxime Mandrake vous propose de marcher sur les pas d’Arsène Lupin avec lui à la Caserne Léopold d’Arlon. Sera-t-il à la hauteur de l’incontestable gentleman cambrioleur ?

Informations et réservation sur le site internet de la Maison de la Culture – Arlon.