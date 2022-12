On le suit alors en tournée entre Paris et Bruxelles et surtout chez lui, dans sa maison du Loir-et-Cher, entouré de ses proches. Le chanteur se confie sur son parcours, son succès précoce mais aussi ses traversées du désert et ses collaborations. Ce portrait est enrichi d’archives françaises et belges et des témoignages de nombreuses personnalités comme Zazie, Francis Cabrel, Vanessa Paradis, Thomas Dutronc ou encore son ami belge Philippe Lafontaine chanteur du célèbre Cœur de Loup.

Maxime Le Forestier, l’enchanteur : un film de Benoît Vlietinck à ne pas manquer le vendredi 16/12 à 20h40 sur La Trois, le mardi 27/12 sur La Une à 22h10 et à revoir sur Auvio.