Maxime Hordies et Tim Celen sont champions d’Europe de paracyclisme

Tim Celen (T2) et Maxime Hordies (H1) ont remporté la course en ligne des championnats d’Europe de paracyclisme. Ils ont tous les deux fait la course en tête avant de déposer leurs derniers adversaires dans la dernière côte. Ils avaient tous les deux décrocher l’argent dans l’épreuve contre-la-montre.



Les deux Belges ont placé leur attaque au même endroit dans la 5e et dernière boucle. "Je suis super content évidemment !", résumait Tim Celen. "C’est un maillot de plus, ça commence à compter ", rigolait le champion du monde.



Maxime Hordies était particulièrement satisfait d’avoir tenu jusqu’au bout sur un parcours particulièrement difficile à ses yeux : "C’était dur ! L’Italien (Cornegliani, ndlr) était très en forme et il fallait vraiment que je tienne. J’ai tout donné dans la dernière côte, une des plus difficiles, ce qui me permet de gagner la course et prouve qu’il ne faut jamais lâcher. "



Tim Celen (T2) et Maxime Hordies (H1), titrés sur la course en ligne avaient déjà remporté l’argent en CLM. Louis Clincke (C4) a décroché l’argent en CLM de même que le tandem Milan Thomas-Jonas Goeman sur la course en ligne. Enfin, le tandem Griet Hoet-Anneleen Monsieur remportait le bronze en contre-la-montre. Le Paralympic Team Belgium repart donc d’Autriche avec 7 médailles.