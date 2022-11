Maxime Gentges : la gym sans peur, avec ses proches

A Liverpool, du 29 octobre au 6 novembre, Maxime Gentges a disputé les 7es Mondiaux de sa carrière, cette fois-ci aux côtés de Lukas Van den Keybus, Noah Kuavita et Takumi Onoshima. S’il arrive à un âge que l’on peut qualifier d’‘avancé’dans le milieu gymnique, il ne s’estime toutefois pas encore totalement prêt à tourner la page. " Même si j’ai déjà vécu beaucoup de belles choses dans ce métier terriblement exigeant, j’ai l’impression que je ne me suis jamais senti aussi bien préparé mentalement et physiquement, détaille-t-il. Cela peut paraître bizarre mais l’arrêt forcé dû au Covid m’a fait du bien. J’ai pu me ressourcer, travailler le fond et repartir pour 4 ans en 2020 alors que j’hésitais à le faire. J’ai aussi terminé mes études d’ingénieur de gestion à Mons et peux désormais me consacrer à 100% à mon sport. Mon but, désormais, c’est de me qualifier pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Si j’échoue, ce serait terriblement frustrant parce que j’ai le sentiment que j’ai encore franchi un palier et je me sens prêt à continuer tant que mon corps tiendra. "