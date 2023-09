Maxime Gentges avant les Mondiaux de gymnastique à Anvers : "On rêve d'une qualification par équipe pour les Jeux Olympiques"

Pour avoir un maximum de tickets pour aller aux JO de Paris, notre équipe masculine devra aller chercher un top 12, comme l’explique Gilles Gentges, un des deux coaches fédéraux : "Notre sport est un sport individuel et ce qui est paradoxal c’est que pour avoir le plus de tickets on doit jouer l’équipe. Parce que si on qualifie une équipe, on a cinq tickets pour les Jeux olympiques".

Miser sur l’équipe signifie mettre de côté l’individuel. Tout le monde l’a bien compris, à l’image de Victor Martinez, une de nos meilleures cartouches au concours général : "Vu qu’on joue l’équipe, si par exemple quelqu’un plus fort que moi aux barres, je laisserai la place, je mettrais mon ego de côté. C’est n’est pas grave, même si j’aime bien montrer le meilleur de moi", confie Victor en souriant.