Maxime Daye, président de l’UVCW : "Les crises ont aussi mis en lumière du personnel communal habituellement dans l’ombre"

Maxime Daye le reconnaît, être bourgmestre, "ça reste une vocation, c’est une passion, et c’est vrai que c’est de plus en plus difficile, avec les réseaux sociaux, les crises qui se succèdent…". Des crises qui mettent la pression sur le personnel communal, "qui est sur les rotules. Mais ça permet de mettre en lumière tous les gens qui sont habituellement dans l’ombre, le CPAS, le CPS, la coordination de la planification d’urgence… Il y a également un réseau associatif très importants, des citoyens prêts à aider." Et de décrire la situation, sur le fil, dans les CPAS alors que de plus en plus de personnes viennent frapper à leur porte. "Avec la hausse de l’énergie, la chute du pouvoir d’achat, les faillites d’entreprise, on a toute une série de nouveaux publics à accueillir et les CPAS sont face à une recrudescence d’allocataires."

Et de souligner l’éternel problème du manque de clarté dans la chaîne de communication entre Fédéral et Régions, vers le niveau de pouvoir local. "c’est important aussi d’avoir une ligne de communication claire, et on l’a vu avec la crise sanitaire, et aussi avec l’Ukraine, parfois on ne sait pas si ça dépend du fédéral ou de la région. A l’Union des villes et communes de Wallonie, c’est ce qu’on dit toujours, on voudrait une unité de commandement, il faut que ce soit clair et limpide. Et dans notre pays, on a souvent trop d’interlocuteurs, et ça n’aide pas."