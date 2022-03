Maxime Bonaert : les tiny houses au service de l’insertion sociale

L’histoire commence en 2017, lors d’un voyage en Australie. Maxime et sa compagne Sabine Daibes y vivent une aventure hors normes. "Durant une année complète, on a voyagé avec un cirque itinérant. On avait notre propre caravane. C’était une première pour nous. On a découvert la vie dans un très petit espace, mais où tout était à portée de main. On a rapidement été conquis par ce type d’habitat !" Au moment de replier bagage et de bondir dans l’avion, direction Bruxelles se pose la question de leur future habitation… Un logement qui doit correspondre à leurs valeurs écologiques et leur à réalité économique. C’est à ce moment-là, comme une évidence, qu’apparaît l’idée de tiny house. "Nous avons tous les deux une fibre écologique et tous les principes de la tiny house nous parlaient ! Ne pas avoir d’emprise au sol, réduire au maximum notre consommation énergétique et puis nous n’avions pas la possibilité d’acheter et voulions être le plus indépendants que possible financièrement."