Maxime Blésin prochain invité de C21 Lounge ce samedi 1er octobre

A la veille d’une tournée qui débute dans les prochains jours, le guitariste Maxime Blésin sera notre invité ce 1er octobre à l’occasion de la sortie de son nouvel album ‘Organic Matters’.

Maxime Blésin commence la guitare électrique à l’âge de 14 ans. Très vite, il joue dans de nombreux groupes de rock à un niveau local. A l’âge de 18 ans, il part à Rio de Janeiro où il étudie pendant un an la musique populaire brésilienne. Il s’intéresse plus particulièrement à la bossa nova et à la samba. A son retour, il suit des cours durant deux ans au Jazz Studio à Anvers, il joue dans le groupe de Pierre Vaiana et s’affirme comme sideman sur la scène belge. Il part ensuite suivre des cours de composition pendant un trimestre à Boston. Dès son retour des Etats-Unis, il forme un quintet avec des musiciens français et belges avec lesquels il enregistre ses deux premiers disques.

Juste avant que la pandémie ne frappe, le guitariste Maxime Blésin présentait en avant-première au festival Dinant Jazz un nouveau répertoire marqué de l’empreinte du Rhodes et de la guitare électrique. Soutenu par une section rythmique traditionnelle (contrebasse et batterie), ce quartet électrique est riche en contrastes et mouvements rythmiques, harmoniques ou émotionnels. Bercées par les standards de jazz, de funk, de soul ou encore de musique classique, les compositions du guitariste tentent de traverser les genres. Ses leitmotivs, la surprise et l’interaction avec ses comparses font preuve d’une complicité et d’un imaginaire créatif. A l’occasion de son nouvel album, l’espace lounge de Classic 21 recevra Maxime Blésin.