Maxime Blésin, guitariste éclectique, électrique et acoustique

Rencontre avec le guitariste originaire de Nivelles, Maxime Blésin à l’occasion de la sortie de son nouvel album "Organic Matters".

Maxime Blésin commence la guitare électrique à l’âge de 14 ans. Très vite, il joue dans de nombreux groupes de rock à un niveau local. A l’âge de 18 ans, il part à Rio de Janeiro où il étudie pendant un an la musique populaire brésilienne. Il s’intéresse plus particulièrement à la bossa-nova et à la samba. A son retour, il suit des cours durant deux ans au Jazz Studio à Anvers, il joue dans le groupe de Pierre Vaiana et s’affirme comme sideman sur la scène belge. Il part ensuite suivre des cours de composition pendant un trimestre à Boston. Dès son retour des Etats-Unis, il forme un quintet avec des musiciens français et belges avec lesquels il enregistre ses deux premiers disques.