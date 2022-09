Maxime Blésin à la Jazz station, gagnez deux places

Le répertoire de Maxime Blésin se caractérise par le son typique du Rhodes et de la guitare électrique.

Le quatuor électrique est soutenu par une section rythmique traditionnelle (contrebasse et batterie), et est riche en contrastes et mouvements rythmiques, harmoniques et émotionnels.

Les compositions du guitariste sont redevables non seulement aux standards de jazz, de funk et de soul, mais aussi à la musique classique, essayant ainsi de transcender les genres. Les quatre musiciens font preuve d’une grande passion et nous emmènent dans un voyage aux sons de leur tout nouvel album.

Le mercredi 5 octobre à 20h 30 à la Jazz station, gagnez deux places