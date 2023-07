Maxima, la louve des Hautes-Fagnes, aurait donné naissance à sa troisième portée de jeunes en autant d’années

Tous les louveteaux du couple Akéla et Maxima nés en 2022, ont été analysés génétiquement par le laboratoire GeCoLab installé sur le site du Sart-Tilmant de l’Université de Liège. Les analyses ont été réalisées à partir d’excréments récoltés par des agents du Département Nature et Forêt de Wallonie. Résultat : les 5 loups nés l’année dernière sont des mâles et ont été identifiés sous les appellations un peu barbares de "GW3448m", "GW3191m", "GW3230m", "GW3229m" et "GW3175m".

La meute Wallonne, avec ces cinq mâles dont certains pourraient quitter leurs parents dans le cours de l’année, pourrait donc atteindre plus d’une dizaine d’individus, le chiffre exact pourra sans doute être confirmé dans les prochains mois.