Maxim Van Gils prolonge chez Lotto Soudal jusqu’en 2024

"J’aimerais continuer à améliorer mes points forts", a déclaré Van Gils. "Je veux pouvoir jouer la victoire dans les courses d’un jour aux parcours vallonnés et découvrir mes limites dans les tours d’une semaine. J’aimerais également pouvoir intégrer des échappées dans un grand tour et ainsi viser une victoire d’étape. J’ai un bon sprint et je souhaite pouvoir l’exploiter plus souvent."



"Un coureur belge, jeune et talentueux tel que Maxim Van Gils peut se sentir chez lui chez Lotto Soudal. À son âge, il a déjà montré qu’il était capable de gagner des courses chez les pros. Cette première victoire est toujours une étape importante dans la carrière d’un jeune coureur. Nous sommes convaincus que nous pourrons l’amener pas à pas vers un niveau plus haut encore" a quant à lui estimé John Lelangue, directeur sportif de Lotto-Soudal.