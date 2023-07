Maxim Van Gils, brillant 2e, raconte sa fin d’étape un peu folle : "Dans l’oreillette, j’entendais que les favoris revenaient, j’ai eu peur"

Superbe exploit teinté d’un zeste d’inachevé pour Maxim Van Gils ! Impérial sur les pentes du Grand Colombier, le Belge a pris la 2e place de la 13e étape, échouant à quelques secondes du vainqueur du jour, Michal Kwiatkowski. Et si la victoire lui a filé entre les doigts, le coureur Lotto savourait malgré tout ce retour au premier plan, après sa chute de la semaine dernière.

"Le sentiment qui prédomine ? Je suis cassé (rires). C’était une courte étape mais fatigante. J’ai essayé de m’économiser un maximum en restant dans le sillage de Jasper Stuyven. C’est un coureur très intelligent, très expérimenté. Je ne voulais pas dépenser trop d’énergie. On a entamé l’ascension tellement rapidement, après, le but c’était juste d’arriver le plus vite possible en haut."

Sourire aux lèvres, il en profite pour narrer les derniers kilomètres. Une fin d’étape un peu folle, où il a senti le souffle des favoris dans son cou : "Kwiatkowski a attaqué mais je n’ai pas su le suivre. J’ai continué à imprimer mon propre tempo, je pense de toute façon qu’au final, il était plus fort. Dans le final, j’entendais dans mon oreillette que les gars du général revenaient, j’ai eu peur. Mais je savais que j’avais encore un peu d’avance, et j’ai su rester devant."

Malgré sa 2e place, Van Gils savoure : " Cette chute en début de Tour était vraiment dommage. Depuis, je cherchais mes meilleures jambes, c’était frustrant de ne pas les retrouver. Mais hier et aujourd’hui, j’ai prouvé que je fais un Tour OK (sic). Si Kwiatkowski n’est pas là, je gagne. Donc, j’ai un peu des sentiments doubles. Mais bon, je me dis que s’il n’avait pas été là, peut-être qu’un autre aurait été à l’attaque. C’est dommage, mais je dois avouer que Kwiatkowski était meilleur."

Il conclut d’un prometteur : "J’aime les Alpes, je suis heureux d’être là."