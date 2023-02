Maxi Toys fermera son dépôt à Houdeng en juillet 2023 : 92 emplois sont menacés

Comme nous vous l’annoncions hier, Logi Toys, le centre logistique de Maxi Toys situé à Houdeng, dans le Hainaut, va fermer ses portes. Une fermeture programmée pour le mois de juillet 2023, qui entraîne la suppression d’au moins 80 emplois. Mais pour Giovanni Buscemi, secrétaire permanent à la Setca-Centre, ce chiffre est sous-estimé : "Sur les 97 travailleurs du centre Logi Toys d’Houdeng, 92 personnes sont touchées par cette fermeture". Un licenciement collectif synonyme de procédure Renault.

Ce n’est pas la première fois que des licenciements touche le centre logistique. Il y a 3 ans, lors du rachat de Maxi Toys par le groupe Francais King Jouet, un plan de restructuration avait déjà coûté une trentaine d’emplois, et 6 magasins avaient même dû fermer leurs portes. Aujourd’hui, c’est donc l’ensemble du dépôt logistique qui doit fermer ses portes.

Depuis le mois de décembre dernier, le groupe parlait d’un possible d’un déménagement du dépôt actuel, vers un nouveau bâtiment, pour la mi-2023. Il était question de le construire à proximité de l’actuel, à Houdeng. Des plans avaient même été présentés. Finalement, il n’en sera rien. Le dépôt va fermer ses portes pour des raisons économiques.

Kamal Sahnoune est délégué syndical au dépôt logistique du groupe de jouets. Il a appris la nouvelle, comme ses collègues, ce mardi matin. "On nous l’a annoncé ce mardi matin, on ne s’y attendait pas vraiment. La nouvelle est tombée lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire. On devait discuter du déménagement du centre logistique. À la place, la direction nous a annoncé la fermeture de l’entrepôt et le licenciement pur et simple des travailleurs".

Suite à cette annonce, le moral est au plus bas parmi les travailleurs. D’ailleurs, aucun employé n’est venu travailler ce mercredi dans le centre logistique. Le dépôt est donc pour le moment totalement à l’arrêt, mais le travail devrait dès demain.