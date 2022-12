Maxi Jazz, le leader de Faithless, est décédé

Maxi Jazz, le chanteur du groupe de danse britannique Faithless, est décédé à l'âge de 65 ans, annonce la BBC.

Faithless était connu pour des singles tels que God Is A DJ, We Come 1 et Insomnia.

Le groupe a annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux: "Nous avons le cœur brisé de dire que Maxi Jazz est mort hier soir. C'était un homme qui a changé nos vies à bien des égards. Il a donné un sens et un message propres à notre musique.

C'était aussi un être humain adorable avec du temps pour chacun et une sagesse à la fois profonde et accessible. Ce fut un honneur et, bien sûr, un vrai plaisir de travailler avec lui.