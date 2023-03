Maxence dit "MightyMax", jeune talent namurois en Breakdance

"Ce qui me plait énormément dans le break, c'est l'adrénaline que me procure ce sport. Le risque pris mais aussi le contrôle de soi. Parce que dans le break, il y a énormément de mouvements pour lesquels si vous avez peur, vous risquez de vous blesser. Si vous n'avez pas le courage de vous lancer et que vous le faites quand même, vous risquez de vous blesser. Et puis, il y a cette dimension très physique de la discipline. Si je m'arrête pendant une semaine, il y a de grandes chances que je perde en qualité dans ma routine et dans mes mouvements. C'est ce qui me plait aussi dans ce sport, c'est le travail acharné qu'il me demande."